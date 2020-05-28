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Российский рынок 28 мая возобновил восходящую динамику 

ТАСС 2 часа назад
Российский рынок возобновил восходящую динамику
Фото: РИА Новости
Российский рынок смог подняться после частичной коррекции днем ранее. Так, индекс Мосбиржи под конец торгов в четверг вырос на 1,42%, до 2779,98 пункта, РТС — на 2,44%, до 1241,77 пункта.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне на конец торгового дня смогла вновь преодолеть отметку в $35 за баррель, увеличившись за день на 3,31%. Российская валюта укрепляется вслед за "черным золотом", курс доллара к рублю на 19:07 мск снизился на 0,85%, до 70,41 рубля, евро — на 0,29%, до 77,92 рубля.
Поддержку в течение дня российский рынок получил со стороны западных площадок. "Так, к вечеру основные индексы в Европе прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно", — отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
С одной стороны, меры поддержки крупнейших экономик центробанками придают уверенности покупателям, с другой стороны, серьезным препятствием для более уверенного роста в текущей ситуации является обострение отношений между США и Китаем на фоне намерений Пекина ограничить автономию Гонконга, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Тем не менее, внешние рынки продолжают с оптимизмом смотреть на перспективы оживления экономической активности по мере смягчения карантинных мер. Однако, пока что выходящие статданные не столь однозначны. Так, первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю (2,123 млн) оказались лишь немного ниже показателя предыдущей (2,446 млн), добавил эксперт.
Лидерами торгов выступили акции ММК, прибавившие 5,39%.
"Акции ММК оказались в лидерах роста под влиянием информации о том, что компания отказалась от моратория на банкротство и, значит, сможет продолжить выплату дивидендов", — пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.
В фокусе биржевого внимания сегодня и акции Сбербанка, как привилегированные, так и обычные. "Обычка" явно разворачивается, если верить технической картине, на 210-215 руб. ", — полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.
Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и X5 Retail Group, потерявшие более 2,5%.

Прогноз на завтра

В пятницу динамика торгов на российском рынке может быть осторожно позитивной, считает Александр Бахтин. Из событий дня эксперт выделил выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, из статистики — блок макроданных по японской экономике, в том числе по объемам промпроизводства в апреле, а также данные по инфляции в еврозоне в мае и по расходам потребителей США за апрель.
По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может сформироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов, курс рубля к доллару — в пределах 70,5-71,5 рубля.
По мнению Богдана Зварича то, что "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках, добавил эксперт.
То, что ключевые для "быков" тренды все еще в силе и шансы роста преобладают, считает и Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара составляют 2740-2800 пунктов и 70,40-71,15 рубля соответственно. Ключевые для "быков" тренды все еще в силе, шансы роста преобладают, но риски выросли.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Александр Бахтин , Анна Бодрова , Александр Осин , Богдан Зварич , ФРС , ФСК ЕЭС , X5 Retail Group , Сбербанк России , Промсвязьбанк
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