Как поведет себя курс рубля в начале июня 

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" , специально для "Российской газеты":

— Тон торгам на предстоящей неделе на рынках по-видимому продолжит задавать обострившееся противостояние США и Китая. Тем не менее, как показали позитивные торги последних дней, рынки откладывают события этой темы на второй план, уделяя больше внимания восстановлению деловой активности в мире. Только жесткие, и при этом конкретные заявления конфликтующих сторон окажут выраженное негативное влияние.

Наиболее интересные макроэкономические данные на следующей неделе — это публикуемые в пятницу данные о рынке труда в США. По прогнозам, безработица в мае может достигнуть 20%, однако важно отметить, что эти цифры по большей части уже заложены в котировки, а ощутимые отклонения маловероятны.

На рублевые активы, помимо общего восприятия риска инвесторами, будет в большей степени влиять ситуации на рынке нефти. Здесь намечается умеренный позитив — начатые ОПЕК++ переговоры о продлении текущих объемов сокращений добычи (ранее предполагалось, что процесс восстановления добычи начнется в июле), которые в случае успешного развития поддержат котировки и усилят потенциал укрепления рубля. При этом без роста нефтяных котировок мы не видим потенциала для снижения курса российской валюты существенно ниже 71 рубля за доллар.