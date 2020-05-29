Сланцы веером: рынок нефти нащупывает дно

Американские компании могут сократить добычу нефти ничуть не меньше, чем участники соглашения ОПЕК+, включая Россию, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Хотя данные Минэнерго США показывают плавное снижение производства, оценки аналитиков говорят о куда более серьёзных потерях в Штатах. Впрочем, как только сырьевые котировки поднимутся до приемлемого уровня, сланцевики опять захотят устроить очередную революцию.

За неделю, завершившуюся 22 мая, производство нефти в Соединённых Штатах снизилось на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,4 млн Таковы последние данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. С уровня марта добыча потеряла порядка 1,7 млн баррелей в сутки. Впрочем, это предварительные цифры.

Точные данные Минэнерго предоставит только спустя два месяца, отмечает советник по энергетическим вопросам президента Института энергетики и финансов Николай Иванов

Все сегодняшние данные EIA — это результат математического моделирования, то есть прогнозирование текущей добычи на основании данных двухмесячной давности. Цифры выводят компьютерные алгоритмы. Потом в течение двух месяцев поступят данные от регуляторов в разных штатах, от самих компаний, таможенной и налоговой службы, и на этом основании будут определены точные цифры.

Между тем подсчёты аналитиков говорят, что сокращение производства может оказаться куда сильнее. Так, к 20 мая добыча нефти в США упала примерно на 20% или на 2,3 млн баррелей в сутки, с пикового уровня марта в 13,2 млн, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Genscape — подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie. Это практически равно объёму добычи нефти, который обязались сократить Россия и Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее аналитик по нефти агенства Bloomberg Джулиан Ли предположил, что американские компании могли снизить добычу почти на 1 млн баррелей в сутки больше, чем показывают официальные данные. Он не исключает, что производство могло упасть до 10,6 млн баррелей в сутки, то есть сокращение составило 2,4 млн баррелей или 18%. Такое, по мнению аналитика, вероятно, если имеющиеся нестыковки нефтяного баланса в США объяснять именно большим сокращением добычи.

Напомним, участники соглашения ОПЕК+ обязались снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. При этом большинство стран сокращают добычу на 23% от уровня октября 2018 года, а неформальные лидеры сделки — Россия и Саудовская Аравия — на 2,5 млн баррелей с уровня 11 млн баррелей в сутки.

Американские компании уже снизили добычу, что сопоставимо с Россией, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов . По его словам, весь вопрос в том, догонят ли они Саудовскую Аравию:

Мы с саудитами снижаем добычу от уровня 11 млн баррелей в сутки, но мы производили меньше нефти. А вот Саудовская Аравия добывала порядка 12,3 млн баррелей. Плюс Эр-Рияд объявил, что сократит производство дополнительно ещё на 1 млн баррелей в сутки.

Эксперт не исключает, что добыча в США может сократиться до самых низких отметок прошлого кризиса — 8,4 млн баррелей в сутки. Хотя более вероятный вариант, по его словам, что производство будет находиться между 9 и 10 млн баррелей.

В поисках дна

До конца года объём производства в США продолжит сокращаться, считает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Он считает, что среднесрочный прогноз Управления энергетической информации США о том, что минимум добычи в 10,9 млн тонн будет достигнут в октябре, довольно оптимистичный:

В стране существенно сократилась буровая активность: если в середине марта в США действовали 683 нефтяные буровые установки, то ко второй половине мая их количество упало до 237. К середине июня, вероятно, останется лишь около 150. Принимая во внимание также возросшую в последние годы эффективность бурения, можно ожидать, что падение добычи будет более существенным и к концу года производство сырой нефти составит порядка 10,5 млн баррелей в сутки.

По словам эксперта, с учётом сокращения буровой активности, общее падение производства нефти и газового конденсата США к концу 2020 года составит 3,3 млн баррелей в сутки относительно мартовского уровня.

В самих Штатах называют даже большие цифры. Добыча нефти в США может упасть на 3-4 млн баррелей в сутки, считает комиссар железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной отрасли в этом штате) Райан Ситтон. Его слова цитирует сайт ОПЕК.

В норвежской консалтинговой компании Rystad Energy полагают, что минимального уровня американская добыча нефти достигнет в июне, и это будет 10,7 млн баррелей в сутки — самый низкий показатель за два года.

Напомним, условия договора о сокращении добычи приняли на себя 23 государства — члены нефтяного картеля ОПЕК и их союзники. Ряд крупных производителей, такие как США, Канада и Бразилия, к сделке не присоединились. Тем не менее они, сами того не желая, включились в общую работу по поддержке нефтяного рынка.

На данном этапе США становятся вторым балансирующим поставщиком наравне с Саудовской Аравией, отмечает Николай Иванов.

До этого единственным в мире балансирующим поставщиком (Swing producer), который может при дисбалансе на рынке быстро сократить добычу, а потом также быстро её восстановить, была Саудовская Аравия. Такую возможность саудитам обеспечивала геология их нефтяных месторождений, и Эр-Рияд это делал, хотя и не всегда себе на пользу. Сейчас таким же свойством обладает американская сланцевая добыча. Они могут в течение года сократить производство на 3-5 млн баррелей в сутки, потом на следующий год нарастить на 2-3 млн, — пояснил специалист.

Не менее активно, чем Соединённые Штаты, сокращает производство Канада. Её главная нефтедобывающая провинция Альберта снизила добычу на миллион баррелей в сутки — примерно на 25%. Об этом сообщила министр энергетики Альберты Соня Савадж, соответствующая информация приводится на сайте ОПЕК.

Куда качнётся маятник

Американские компании не брали на себя никаких обязательств по сокращению производства нефти. Поэтому, как только сланцевая добыча вновь станет выгодной, они тут же попробуют её нарастить, считают эксперты.

Американцы не будут ждать как Саудовская Аравия. Как только цена позволит, они начнут восстанавливать добычу. Если не прежние компании, то те, кто их купит. Ведь сами нефтяные активы никуда не делись. Запасы у них огромные, технологии есть, финансы тоже, тем более Дональд Трамп со своей командой придумывает меры поддержки разных отраслей, и нефтяникам наверняка что-то перепадёт, — отмечает Николай Иванов.

По его мнению, нефтяные цены уже подошли к той грани, когда маятник добычи в США может качнуться в другую сторону. Некоторые исследования определяли пороговый уровень цены для американских производителей в $30 за баррель WTI. При такой цене уже можно работать, по крайней мере, прекратить падать, считает специалист.

С начала мая стоимость июльских фьючерсов на американскую нефть марки WTI выросла почти на 70%. В настоящее время они торгуются выше $32 за баррель.

Как только нефтяной рынок станет восстанавливаться, США перестанут быть союзником по сокращению добычи и начнут её наращивать, соглашается эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв

Страны ОПЕК+ не смогут сами увеличить добычу, они должны будут снова собраться и договориться об этом. Американским компаниям такого не нужно — как только проекты станут рентабельными, они начнут оживать, станут разбуриваться новые участки. Вот тогда США и получат некоторое преимущество, поскольку они быстрее будут добавлять новые объёмы.

По его словам, теоретически американские компании уже близки к уровню, когда добыча становится выгодной, и её восстановление может начаться по достижении уровня $40 за баррель Brent.

Между тем, по прогнозу Rystad Energy, наращивание производства в США будет довольно медленным. К декабрю добыча может вырасти лишь до 11,1 млн баррелей в сутки, а к концу следующего года — до 11,7 млн баррелей. Прогноз сделан на основании предполагаемой стоимости нефти марки WTI в $30 за баррель в 2020 году и $39 — в 2021-ом.

Таким образом, США будут идти в ногу со сделкой ОПЕК+, которая рассчитана до конца апреля 2022 года и, кстати, предполагает постепенное снижение квот на сокращение добычи.

Николай Иванов не исключает возможность продолжительного спада производства в США по технологическим причинам. По его словам, снижение использования буровой техники приводит к тому, что буровые бригады деградируют. Оборудование ржавеет, люди разбредаются. Чтобы вновь вернуть технологический потенциал, требуется время, пояснил эксперт.

По данным Thomson Reuters, цена безубыточности для нефтяных формаций США варьируется от $39 до $48 за баррель. В связи с этим постепенное восстановление уровня добычи в стране может начаться при возвращении цен к уровню выше $40. В настоящее время Управление энергетической информации ожидает, что WTI вернётся к данной отметке ко второму кварталу следующего года, — отмечает Иван Тимонин.

Для стабильного роста сланцевого производства в США нужен уровень котировок порядка $60 за баррель Brent, считает Александр Фролов. При этом стабилизация добычи, по его словам, может произойти и при более низкой цене.