США и Китай «отыгрались» на золоте 

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Стоимость золота растет на фоне эскалации напряженности между США и Китаем, передает «Взгляд» со ссылкой на данные торгов.

Спотовая цена на золото выросла в пятницу на 0,52% — до 1 727,46 доллара за тройскую унцию. Золото с начала мая прибавило 2%.

Рынки опасаются, что действия Вашингтона могут ухудшить сложные отношения между США и Китаем.