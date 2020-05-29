США и Китай «отыгрались» на золоте 

Стоимость золота растет на фоне эскалации напряженности между США и Китаем, передает «Взгляд» со ссылкой на данные торгов.
Спотовая цена на золото выросла в пятницу на 0,52% — до 1 727,46 доллара за тройскую унцию. Золото с начала мая прибавило 2%.
Рынки опасаются, что действия Вашингтона могут ухудшить сложные отношения между США и Китаем.
Как сообщал «Рамблер», ранее американские чиновники прокомментировали готовящийся к принятию китайский закон о нацбезопасности, который был разработан специально для Гонконга: проект документа предполагает запрет на подстрекательство на свержение центральной власти, а также на терроризм и вмешательство в дела региона извне. В частности, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен отметил, что с помощью нововведения КНР планирует «поглотить» Гонконг, а госсекретарь США Майк Помпео спрогнозировал дальнейшую гибель автономии региона. В МИД КНР призвали США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу.