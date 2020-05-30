Между ростом и коррекцией: Что с рынком РФ

Российский фондовый рынок в последний день торгов мая не устоял под давлением негативного новостного фона и ушел в коррекцию. Снижение, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, может оказаться временным.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,62%, до 2734,83 пунктов, РТС — на 1,77%, до 1219,76 пунктов. Основным поводом к продажам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть торговался в пределах $35 за баррель. Также давление на наши акции оказала динамика западных фондовых площадок. К вечеру основные индексы в Европе снижались в пределах 1,5%, а в США в начале торгов Dow Jones и S&P500 теряли 0,9% и 0,7% соответственно, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич

Рыночные настроения были омрачены данными о крупных очагах распространения коронавируса в странах латинского региона, в том числе в Мексике и Бразилии, а также на фоне нарастающих разногласий между США и КНР по вопросу автономии Гонконга, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин

Тем не менее эксперты отметили, что коррекция, произошедшая в пятницу, была вполне ожидаема с учетом уверенного восстановления в мае и основные факторы рыночного роста остаются в силе.

Время закупиться "в долгую" еще не прошло

Спрос на активы очень нестабилен, поэтому следующая неделя может быть достаточно волатильной, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин . Но основные факторы, способные поддержать рынок, остаются актуальными.

"В их числе сделка ОПЕК, которая, согласно майскому обзору картеля, приведет к формированию значительного дефицита на рынке нефти во втором полугодии, а также измеряемый уже в несколько триллионов долларов суммарный пакет антикризисных мер США, Японии и КНР и постепенное снятие карантинных ограничений, которое стимулирует спрос", — добавил эксперт.

По мнению инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева, открытие экономики после карантина способно усилить интерес инвесторов к компаниям внутреннего спроса, поэтому на перспективе до конца года в данном сегменте существует максимальный потенциал роста.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков добавил, что новый виток противостояния США и Китая, несмотря на то, что в ближайшие дни может вызвать рост напряженности, значительного ущерба экономике пока не предвещает. Эксперт отметил, что цены на многие активы по-прежнему находятся на относительно низких уровнях, и это открывает неплохие возможности для входа в рынок.

Локальный позитив на предстоящей неделе может быть привнесен и корпоративными событиями, отметил Александр Осин. Среди них — отчеты по МСФО за первый квартал этого года "Лукойла" и "Полюса", а также итоги собрания акционеров "Роснефти" . "Кроме того, в пятницу состоится выступление главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной , которое, возможно, будет способствовать сохранению преобладающих на рынке ожиданий снижения ставки 19 июня до 4,5%-5,25% годовых", — добавил эксперт.

По мнению аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, присмотреться к новым покупкам акций можно в двух случаях. В первом — при пробое индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов, во втором — на уровне 2600 пунктов и ниже в ожидании грядущей встречи ОПЕК.

Богдан Зварич полагает, что высокие шансы на продолжение восстановления рынка с целью в районе 2850 пунктов появятся, если индекс Мосбиржи сможет в ближайшие дни удержаться над отметкой 2700 пунктов. Уход ниже данного диапазона будет говорить в пользу возобновления негативной динамики и возможности возвращения рынка к минимумам года, добавил он.

Чего ждать в понедельник

В начале недели ожидание возможности ухудшения ситуации в отношениях между США и Китаем на выходных может привести к негативному открытию рынков, полагает Богдан Зварич. Кроме того, в этот день Евросоюз и Великобритания должны продолжить переговоры по вопросу Brexit.

Инвесторы также будут следить за основной статистикой — важными данными для рыночных настроений 1 июня будут майские индексы деловой активности (PMI) в производственных секторах Германии, КНР (от Caixin) и США (от ISM), отметил Александр Бахтин. По оценкам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи может сформироваться в диапазоне 2700-2770 пунктов, курс рубля к доллару — 70,7-72 рубля.