Золото дорожает

Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 7,15 доллара — до 1758,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 2,29% — до 18,922 доллара за унцию.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Это оказывает поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива.