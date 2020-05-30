Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ

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Украинцам повысят цены на газ и увеличат штрафы за коммуналку ради денег МВФ 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине примут упрощенную процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей ради получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) на пять миллиардов долларов США. Об этом пишет «Страна.ua».
В специальном проекте меморандума украинского правительства указываются и другие условия получения транша. В частности, с 1 июля на Украине прекратится действие постановления кабинета министров о ценообразовании на газ. Вместо него стоимость будет регулировать рынок, из-за чего цена на газ для граждан увеличится и сравняется со стоимостью для промышленности.
Также украинские власти согласились оптимизировать систему образования, взяли на себя обязательство не снижать пенсионный возраст и не вводить дополнительные виды пенсий и льгот.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев приготовился получить первый транш МВФ уже 6 июня. Объем пакета составит 1,9 миллиарда долларов. Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужны кредиты для преодоления последствий кризиса, который вызван пандемией коронавируса. Во втором квартале ВВП страны может упасть на 12 процентов.
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Рынки , Видео , Международный валютный фонд , Правительство Украины
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