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Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже 

Российская Газета 2 часа назад
Тяжелая весна 2020 года: у рубля бывало и похуже
Фото: РИА Новости
Весна 2020 года во многих странах оказалась очень тяжелой, и Россия не стала исключением. Но оказывается для валютного рынка времена бывали еще сложнее.
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", вспомнила весну прошлых лет, а также дала прогноз на лето 2020 года:
— В этом году только за один март российский рубль потерял 17,6 процента по отношению к доллару, обесценившись до уровня 78, — напомнила эксперт. — В апреле и мае он несколько восстановился после обвала. И в итоге укрепился к доллару на 5,8 процента. Курс доллара к концу мая закрепился в коридоре 70-71 рубля.
В ослаблении российской валюты прошедшей весной значительную роль сыграл обвал цен на нефть и спад в мировой экономике. Но еще никогда в XXI и даже в прошлом XX веке причиной мирового кризиса не была эпидемия коронавируса всемирного масштаба.
Были времена для валютного рынка и похуже. Причем даже в те годы, когда не было ни мировых, ни внутренних экономических кризисов! Так, для рубля в целом намного более сложными, чем весна 2020 года, оказался 2018 год. Хотя той весной он подешевел к доллару всего на 10 процентов (до 62,11 рубля), но это спровоцировало дальнейшую отрицательную динамику.
Причиной обвала рубля весной 2018 года стали санкции США, которые были введены против ряда секторов российской экономики. А также угроза распространения санкций на российский госдолг, которая, впрочем, не исчезла полностью даже сегодня. Весенний обвал рубля, случившийся из-за санкций, повторился еще и в августе 2018 года, а по итогам всего года рубль подешевел к доллару более чем на 19 процентов. И восстановился после обвала уже только в 2019 году.
Можно еще вспомнить 2012 год. После весенних обвалов на 10 процентов рубль тоже в течение года продолжал показывать отрицательную динамику. Наибольший процент падения рубля в 2012 году пришелся на май, что, по-видимому, было связано с политическими причинами. Никаких существенных экономических поводов для обвала рубля не было.
Что ждет рубль этим летом
У рынка есть большая и вполне обоснованная надежда на преодолении эпидемии Covid-19 и отмену связанных с ней ограничений. Это должно способствовать постепенному восстановлению экономики, а также укреплению рубля. Что выгодно отличает весну 2020 года от 2018 и 2012 годов, уверена Наталья Мильчакова.
В первой декаде июня должны состояться встречи стран-участниц ОПЕК и ОПЕК++, итоги которых окажут влияние на цену нефти, а, соответственно, и на курс российского рубля. Среди других важных июньских событий присутствуют новые меры государственной поддержки бизнеса в России, новости о преодолении пандемии Covid-19 в мире и макроэкономическая статистика по России, США, Китаю и еврозоне.
"Основными рисками для курса рубля, — предупреждает эксперт "РГ", — могут стать возможная новая волна пандемии коронавируса, а также обострение отношений между Китаем и США и возможные санкции США против Китая. В июне, с учетом совокупности этих, мы ожидаем курс доллара в коридоре 69-74 рублей, в июле и августе — более широкий коридор в 67-77 рублей. Курс евро ожидаем в июне в интервале 76-81 рубля. На июль и август прогнозируем также более широкий коридор в 75-85 рублей".
Видео дня. Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Наталья Мильчакова , ОПЕК , "Российская газета"
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