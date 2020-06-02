Нефть взлетела

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Нефть выросла в цене выше $39 за баррель 

Павел Тиунов и ещё 20 1 час назад
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 39 долларов, сообщает ТАСС. Журналисты напоминают, что предыдущие аналогичные показатели фиксировались в марте.
По данным аналитиков, 2 июня рост стоимости «черного золота» был зарегистрирован на уровне 2,3%. В результате цена барреля нефти марки Brent составила 39,2 доллара. Параллельно дорожает нефть марки WTI: с момента закрытия предыдущей торговой сессии баррель вырос в цене на 1,9% до уровня 36,46 доллара.
Примечательно, что на новости о подорожании нефти реагирует валютный рынок. В частности, укрепляется рубль: по данным экспертов Московской биржи, курс доллара уже снизился на 0,4% до 68,83 рубля, евро — на 0,1% до 76,84 рубля.
На снижение курса валют, по мнению специалистов, в частности повлияла нестабильная ситуация в США. Как сообщал «Рамблер», ранее страну захлестнула волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.
Комментарии 12
Рынки , Видео , Цена на нефть , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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