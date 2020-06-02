Нефть взлетела

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 39 долларов, сообщает ТАСС. Журналисты напоминают, что предыдущие аналогичные показатели фиксировались в марте.

По данным аналитиков, 2 июня рост стоимости «черного золота» был зарегистрирован на уровне 2,3%. В результате цена барреля нефти марки Brent составила 39,2 доллара. Параллельно дорожает нефть марки WTI: с момента закрытия предыдущей торговой сессии баррель вырос в цене на 1,9% до уровня 36,46 доллара.

Примечательно, что на новости о подорожании нефти реагирует валютный рынок. В частности, укрепляется рубль: по данным экспертов Московской биржи , курс доллара уже снизился на 0,4% до 68,83 рубля, евро — на 0,1% до 76,84 рубля.

На снижение курса валют, по мнению специалистов, в частности повлияла нестабильная ситуация в США. Как сообщал «Рамблер», ранее страну захлестнула волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.