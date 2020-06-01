Рубль вырвался в лидеры 

Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков.

Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей. В мае доллар улетел выше 75 рублей, однако 1 июня он уже почти на 6 рублей или 7% дешевле — 69,50, чем в начале прошлого месяца. То, что рублю удалось укрепится за эту отметку — особенно важно.

«Преодоление уровня 70 способно стать сигналом, что рубль перешел к устойчивому росту, а не просто скорректировался после обвала. Если вспомнить, то отметка в 70 была важным сопротивлением и в 2018 году. Предполагалось, что, уйдя выше 70 в марте, рубль может никогда не вернуться под нее, как это ранее было с отметками 25 и 50 в предыдущие годы. Попытки уйти ниже были, но доллар мощно выкупали на этой просадке. Поэтому сейчас локально ситуация настраивает на оптимизм», — говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Владимир Евстифеев. В мае рубль находился в числе лидеров по восстановлению, уступив лишь мексиканскому песо и южноафриканскому ранду, замечает начальник аналитического управления банка «Зенит»

Рубль растет в первую очередь вслед за нефтью, которая благодаря сделке ОПЕК+ стоит уже 37 долларов за баррель и стремится к 40 долларам. На черное золото повлияли просочившаяся информация о том, что встреча ОПЕК+ переносится с 9 на 4 июня. Но главное, что по слухам, соглашение о максимальном снижении добычи может быть продлено еще на один-два месяца, то есть на июль-август, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Напомним, что сделка предполагает максимальное урезание добычи только в мае и июне, а с июля добыча должна подрасти на 2 млн баррелей в сутки. Однако Саудовская Аравия и ряд других членов ОПЕК считает, что это еще рано делать, нефть восстановилась недостаточно.

Возможно, между Саудовской Аравией и Россией есть противоречия, и более ранняя встреча нужна для поиска компромисса. «Не исключено, что Саудовская Аравия пытается убедить РФ воздержаться от частичного восстановления добычи с июля. Полагаем, что компромисс будет найден, и текущие ограничения добычи могут быть продлены еще на два месяца, и в будущем сроки также могут расширяться», — предполагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович

Первые результаты сделки ОПЕК поражают — большинство из 20 стран, подписавших соглашение, смогли достичь высокого уровня снижения добычи. Да и США, которые не участвовали официально в сделке, за два месяца сократили добычу на целых 12% или 1,6 млн баррелей в сутки. В Канаде добыча сократилась на четверть или на 1 млн баррелей в сутки (в Альберте). Пятничные данные по сокращению числа работающих буровых в США тоже внесли свой вклад в рост цен на нефть.

Другое дело, что вспыхнувшие в десятков городов США протесты из-за смерти чернокожего во время задержания, сделали перспективы восстановления американской экономики более туманными. А росту спроса на нефть в Европе и Азии может помешать возможная вторая волна коронавируса — такие опасения существуют. Не говоря уже о рисках введения санкций против Китая из-за Гонконга, от чего Дональд Трамп пока отказался.

Впрочем, если ОПЕК+ действительно продлит максимальное сокращение добычи на несколько месяцев, то нефть может уже в июне закрепиться выше 40 долларов за баррель марки Brent, считает Танурков. Эта отметка важна для России потому, что именно при такой цене верстается бюджет. Когда нефть стоит выше 40 долларов, то Россия прекращает продавать доллары и начинает их покупать и пополнять Фонд национального благосостояния. Такова схема бюджетного правила.

При благоприятном сценарии возможен рост цен даже выше 50 долларов за баррель к концу года,

однако дальнейшая динамика будет зависеть от темпов восстановления спроса по мере снятия карантинов, а также уровня дисциплины участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, говорит Танурков.

Правда, подъем цены до 50 долларов за баррель несет в себе и угрозу возобновления ценовой войны. Потому что вслед за такой ценой последует сразу и увеличение добычи. «И Саудовская Аравия, и Россия, и США будут рады производить больше нефти по таким ценам, чтобы нарастить выручку. Это означает, что приближение котировок к 50 может быстро вернуть на рынки больше нефти и вновь надавить на ее цену — ведь нефтехранилища остаются заполненными. Поэтому если мы и увидим в этом году 50 долларов за баррель, то лишь на непродолжительное время», — считает Купцикевич.

Рублю помогает также российский долговой рынок. Иностранные инвесторы ринулись вкладываться в ОФЗ, потому что верят — российский ЦБ снизит в июне ключевую ставку сразу на 1% (это очень большой шаг). Это значит, что разница между ключевыми ставками в России и в западных странах будет снижаться, и возможности заработать на российских ОФЗ — тоже. Отсюда и приток иностранных инвесторов в российские долговые бумаги. Если рынок после июньского заседания начнет закладываться на еще одно снижение, например, еще на 0,25-0,50%, то может быть вторая волна притока иностранных инвесторов в ОФЗ, что также окажет поддержку рублю, говорит Покатович.

«Сейчас российские компании продолжают подготовку к летнему дивидендному периоду и наращивают свой спрос на рублевую валюту, что также поддерживает рублевый курс», — добавляет эксперт.

Определенную поддержку рублю могут оказать и российские туристы, которые воздержатся от поездок за границу после снятия ограничений, и конвертируют валютные сбережения для отпусков в рубли для текущих трат, считает Покатович.

Чистый отток средств из России за счет туризма составляет порядка 20 млрд долларов в год, оценивает Bloomberg Economics. А по данным Всемирной туристкой организации ООН , российские туристы в 2018 году потратили за границей целых 34,5 млрд долларов (это седьмое место по расходам). Иностранные страны не досчитывают как минимум половины привычной выручки от российских туристов, считают экономисты «Ренессанс Капитала».

С другой стороны, если россияне после снятия ограничений начнут скупать все то, что отложили во время карантина, то можно ждать роста спроса на импорт. «А это минус для рубля, путь и небольшой», — говорит Купцикевич. Снижение ставки Банком России тоже может стать негативом для рубля, так как он перестанет таким доходным для зарубежных инвесторов, добавляет эксперт.

Ударить по рублю может также негатив на внешнем фоне, например, обострение торговой конфронтации между США и Китаем.

В России так исторически сложилось, что конец лета — а именно август — ассоциируется с кризисными обвалами, как это было и в 1998 году и в 2008 году.

«Июль очень часто оказывается переломным месяцем в кризисные годы. Это может быть и на этот раз, если надежды на восстановление деловой и потребительской активности не оправдаются, а просрочки домохозяйств и бизнеса, как в России, так и за ее пределами, будут угрожать перерасти в долговой кризис. Однако пока слишком рано спекулировать на эту тему», — говорит Купцикевич.

Что ждет нефть и рубль? Большинство считает, что цены на нефть окажутся к концу года в районе 40-45 долларов за баррель, но не выше. Что касается российской валюты, то возврат к 60-65 рублям за доллар эксперты считают маловероятным и сложным. Купцикевич не исключает, что доллар может вообще еще раз превысить 80 рублей. Но многое еще неизвестно, поэтому этот прогноз пока тоже не основной.

В ближайшее время рубль может продолжить умеренное укрепление, но максимум до уровней 67-68 рублей, но через два-три месяца он вернется к умеренной девальвации к 70-75 за доллар, а год может завершить вблизи 70-73 рублей, ожидает аналитик «БКС Премьер».

«Наш базовый прогноз по курсу доллара в 3-м квартале 68-72 рублея за доллар и 75-79 рублей за евро. На конец года мы ожидаем 70-72 рубля за доллар и 76-78 — за евро», — говорит Евстифеев из банка «Зенит».