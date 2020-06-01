Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.55
$
71.05
78.40
78.90
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
37.63
+0.05 Золото
1741.80
+0.16 РТС
1219.76
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1137
+0.0223
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Даны два сценария по движению рубля в июне 

Российская Газета 53 минуты назад
Движению рубля в июне дали два сценария
Фото: iStock
Рубль отыграл большую часть потерь, понесенных в марте-апреле. И в мае достиг своей первой цели в районе отметки 70 по отношению к американскому доллару. В июне российской валюте придется снова пройти испытание нефтью.
Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов рассказал о главных событиях июня и назвал два сценария движения рубля:
— Для российской валюты самым значимым событием в июне, — говорит эксперт, — станет министерская встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос о продлении сроков заключенного в апреле соглашения по сокращению добычи нефти.
Но уже сейчас недовольство рынка вызывают намерения России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено ранее достигнутым соглашением. В то время как большинство стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией выступают за решение не увеличивать добычу еще как минимум два месяца.
На прошедшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с главами крупнейших нефтяных компаний продление действующих квот. И по предварительной информации, нефтяники не смогли прийти к единому мнению. Половина участников встречи выступило за продление действующих квот, другая половина против.
С учетом специфики отрасли, российским нефтедобытчикам невыгодно и довольно трудно идти на увеличение сроков по сокращению добычи, в связи с чем грядущая встреча ОПЕК+ может стать не менее сложной, чем предыдущая. И для сохранения сделки потребуются компромиссные решения.
Для рубля в июне есть два сценария. Оптимистичный на фоне сохранения позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках предполагает пробой уровня 70 и закрепление в диапазоне 67,50-71,50 по отношению к доллару. Пессимистичный, с учетом рисков коррекции на локально перегретых мировых фондовых рынках подразумевает коридор 70-73 за доллар.
Видео дня. Продлен прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей
Российская Газета: последние новости
Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже Как поведет себя курс рубля в начале июня Как поведет себя курс рубля в начале июня Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран
Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Новак , Сергей Дроздов , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Названа дата нового обвала нефти
Названа дата нового обвала нефти
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Курс Bitcoin рухнул до нуля
Россия пригрозила Европе
Россия пригрозила Европе
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение