Движению рубля в июне дали два сценария

Рубль отыграл большую часть потерь, понесенных в марте-апреле. И в мае достиг своей первой цели в районе отметки 70 по отношению к американскому доллару. В июне российской валюте придется снова пройти испытание нефтью.

Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов рассказал о главных событиях июня и назвал два сценария движения рубля:

— Для российской валюты самым значимым событием в июне, — говорит эксперт, — станет министерская встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос о продлении сроков заключенного в апреле соглашения по сокращению добычи нефти.

Но уже сейчас недовольство рынка вызывают намерения России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено ранее достигнутым соглашением. В то время как большинство стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией выступают за решение не увеличивать добычу еще как минимум два месяца.

На прошедшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с главами крупнейших нефтяных компаний продление действующих квот. И по предварительной информации, нефтяники не смогли прийти к единому мнению. Половина участников встречи выступило за продление действующих квот, другая половина против.

С учетом специфики отрасли, российским нефтедобытчикам невыгодно и довольно трудно идти на увеличение сроков по сокращению добычи, в связи с чем грядущая встреча ОПЕК+ может стать не менее сложной, чем предыдущая. И для сохранения сделки потребуются компромиссные решения.

Для рубля в июне есть два сценария. Оптимистичный на фоне сохранения позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках предполагает пробой уровня 70 и закрепление в диапазоне 67,50-71,50 по отношению к доллару. Пессимистичный, с учетом рисков коррекции на локально перегретых мировых фондовых рынках подразумевает коридор 70-73 за доллар.