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Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+ 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии июньской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% — до 37,64 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% — до 35,31 доллара за баррель.
По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.
ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
"Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен (на нефть)", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).
При этом он отметил, что если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель.
Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.
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Рынки , ОПЕК , Reuters
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