​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 766,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,05% и равнялся 1 260,74 пункта.
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть немного растут после разнонаправленных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны, уточняет она.
«Утром российские фондовые индексы получат некоторую поддержку от покупок на американских площадках накануне, а также высоких цен на нефть, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. В течение сессии, ввиду отсутствия ориентиров со стороны статистики, не исключена небольшая фиксация прибыли по рисковым активам. В целом в ближайшее время инвесторы будут ждать развития событий вокруг противостояния Китая и США, новостей с нефтяного рынка и макроэкономических данных по сектору услуг и рынку труда США и Европы, которые поступят в среду», — комментирует эксперт.