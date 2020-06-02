​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 766,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,05% и равнялся 1 260,74 пункта.

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова . Цены на нефть немного растут после разнонаправленных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны, уточняет она.