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​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 764,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,82% и равнялся 1 242,02 пункта.
Торги открылись недалеко от пятничного закрытия. Однако сил подняться выше 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему нет, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Очень низкие цены на нефть и сильнейший внутренний кризис продолжат давить на котировки», — поясняет эксперт.
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