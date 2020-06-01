​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 764,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,82% и равнялся 1 242,02 пункта.

Торги открылись недалеко от пятничного закрытия. Однако сил подняться выше 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему нет, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов