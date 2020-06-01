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Курс доллара обновил трехмесячный минимум 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Курс доллара США по отношению к российскому рублю упал ниже 70 рублей впервые за три месяца. Об этом сообщает ТАСС.
В 10:00 по московскому времени на Московской бирже открылись торги. В этот момент доллар стоил ниже 70 рублей. Ниже этой отметки американская валюта не опускалась с 6 марта 2020 года.
Как поведет себя курс рубля в начале июня
В начале марта, как сообщал «Рамблер», российская валюта стала дешеветь на фоне падения стоимости нефти. Та подешевела на треть в результате ценовой войны между властями России и Саудовской Аравии. Спрос на нефть снизился в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, Эр-Рияд предложил сократить добычу ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель, а Москва отказалась. Тогда Саудовская Аравия нарастила производство и нефть стала дешеветь.
В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, а также некоторые другие государства договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. Несмотря на это, цены не восстановились до прежних значений.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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