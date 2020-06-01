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В России захотели полностью запретить биткоин 

Вероника Полынина и ещё 3 20 минут назад
Власти России намерены запретить оборот основных мировых криптовалют. Законопроект «О цифровых финансовых активах» размещен на сайте Госдумы ко второму чтению, пишет «Коммерсант».
Обновленная версия законопроекта напрямую запрещает оборот в России криптовалют, выпущенных под зарубежным регулированием, в том числе эфир и биткоин, а также их майнинг и рекламу. Принять законопроект планируется в осеннюю сессию.
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поясняет, что желающие работать с криптовалютами могут делать это на зарубежных площадках. Ответственности за это не предусмотрено.
Участники рынка и эксперты назвали инициативу слишком жесткой. По их мнению, предпринимателям, чья деятельность связана с криптовалютами, придется выводить свой бизнес из России.
По оценкам Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, оборот мирового рынка криптовалют составляет не менее $15 млрд в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты. Исключение из экономики одного майнинга будет означать потерю для России более $2 млрд в год.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года агентство Bloomberg признало биткоин самым эффективным активом десятилетия. За 10 лет, с июля 2010-го по конец 2019-го, криптовалюта показала рост 9 млн процентов.
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Рынки , Видео , Анатолий Аксаков , Госдума , Bloomberg
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