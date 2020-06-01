В России захотели полностью запретить биткоин 

Власти России намерены запретить оборот основных мировых криптовалют. Законопроект «О цифровых финансовых активах» размещен на сайте Госдумы ко второму чтению, пишет «Коммерсант»

Обновленная версия законопроекта напрямую запрещает оборот в России криптовалют, выпущенных под зарубежным регулированием, в том числе эфир и биткоин, а также их майнинг и рекламу. Принять законопроект планируется в осеннюю сессию.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поясняет, что желающие работать с криптовалютами могут делать это на зарубежных площадках. Ответственности за это не предусмотрено.

Участники рынка и эксперты назвали инициативу слишком жесткой. По их мнению, предпринимателям, чья деятельность связана с криптовалютами, придется выводить свой бизнес из России.

По оценкам Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, оборот мирового рынка криптовалют составляет не менее $15 млрд в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты. Исключение из экономики одного майнинга будет означать потерю для России более $2 млрд в год.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года агентство Bloomberg признало биткоин самым эффективным активом десятилетия. За 10 лет, с июля 2010-го по конец 2019-го, криптовалюта показала рост 9 млн процентов.