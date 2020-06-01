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Эксперты оценили влияние беспорядков в США на курс доллара 

Прайм и ещё 50 15 минут назад
Оценено влияние беспорядков в США на курс доллара
Фото: globallookpress.com
Влияние беспорядков в США на курс доллара по отношению к валютам развивающихся рынков пока ограниченное в силу локальности этого фактора, считают опрошенные "Прайм" эксперты.
Единственным глобальным моментом может стать игра на повышение мирового рынка нефти в условиях беспорядков, что поддерживает курс рубля, говорят аналитики.
В первый день лета доллар на Московской бирже опустился ниже психологически значимого уровня в 70 рублей впервые с 6 марта и днем теряет 37 копеек, торгуясь по 69,77 рубля.
Беспорядки начались в Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Как сообщает газета New York Times, протесты вспыхнули уже по меньшей мере в 140 городах, Нацгвардия задействована для урегулирования ситуации уже в 21 штате.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ ОГРАНИЧЕНО

В настоящее время влияние событий в США, связанных с протестами, на курсовую динамику американской валюты представляется весьма ограниченным, считает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Инвесторы пока не склонны рассматривать ситуацию как серьёзный риск-фактор, куда более значимыми для валютного рынка являются монетарные сигналы со стороны ФРС, а также уровень глобального аппетита к риску, который испытывает давление как со стороны вирусного фактора, так и со стороны роста геополитической напряжённости, полагает он.
"Что касается рублевого курса, то в его поддержку выступают рост нефтяных цен в направлении $37-38 и повышенный спрос на ОФЗ. Мы ожидаем, что в ближайшее время рубль может продолжить умеренное укрепление. В то же время падение доллара ниже уровней 67-68 рублей в ближайшее время выглядит маловероятным", — оценил Покатович.
Волнения в американских городах имеют локальное ограниченное значение для курсовой динамики доллара и фондовых активов США, считает экономист Владимир Рожанковский.
"Единственным моментом, способным выступить в данном случае в качестве глобального, является его поддерживающее влияние на рынок нефти, поскольку любое противостояние с участием военных подразделений традиционно расценивается участниками рынка "черного золота" как "бычий" фактор. В этом контексте для рубля это имеет локальное позитивное значение. Основным же для валюты РФ сейчас является бюджетное правило, которое толкает ее вверх на фоне продаж валюты регулятором, и оно останется определяющим для курсообразования", — оценивает эксперт.
Впрочем, беспорядки, скорее всего, окажутся краткосрочным фактором и продлятся, максимум, еще неделю, считает Рожанковский. Затем на первый план опять выйдет более важный момент для курсовой динамики форекса — отношения США с Китаем, резюмировал он.
Беспорядки в США на раcовой почве не несут прямой угрозы политической системе США, но ставят под вопрос переизбрание Дональда Трампа, считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, это может осложнить выход экономики из текущего кризиса, что потребует дополнительных количественных стимулов от ФРС, добавляет он.
"На этом фоне мы наблюдаем рост локального давления на доллар и покупку инвесторами золота. Впрочем, есть и позитивный момент: внутренние проблемы в США отвлекают администрацию Белого дома от внешних вопросов. В частности, ситуация в Гонконге отошла на второй план из-за беспорядков в США, и перспективы ухудшения отношений Вашингтона и Пекина ослабли. Соответственно, под давлением локально оказался сам доллар, а не рискованные активы, включая валюты развивающихся стран", — сказал Кочетков.
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Комментарии
Рынки , Другое , Владимир Рожанковский , Андрей Кочетков , Антон Покатович , Дональд Трамп , ФРС , Открытие Брокер , Московская биржа , Доллар
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