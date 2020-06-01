Оценено влияние беспорядков в США на курс доллара

Влияние беспорядков в США на курс доллара по отношению к валютам развивающихся рынков пока ограниченное в силу локальности этого фактора, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Единственным глобальным моментом может стать игра на повышение мирового рынка нефти в условиях беспорядков, что поддерживает курс рубля, говорят аналитики.

В первый день лета доллар на Московской бирже опустился ниже психологически значимого уровня в 70 рублей впервые с 6 марта и днем теряет 37 копеек, торгуясь по 69,77 рубля.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Как сообщает газета New York Times, протесты вспыхнули уже по меньшей мере в 140 городах, Нацгвардия задействована для урегулирования ситуации уже в 21 штате.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ ОГРАНИЧЕНО

В настоящее время влияние событий в США, связанных с протестами, на курсовую динамику американской валюты представляется весьма ограниченным, считает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович . Инвесторы пока не склонны рассматривать ситуацию как серьёзный риск-фактор, куда более значимыми для валютного рынка являются монетарные сигналы со стороны ФРС , а также уровень глобального аппетита к риску, который испытывает давление как со стороны вирусного фактора, так и со стороны роста геополитической напряжённости, полагает он.

"Что касается рублевого курса, то в его поддержку выступают рост нефтяных цен в направлении $37-38 и повышенный спрос на ОФЗ. Мы ожидаем, что в ближайшее время рубль может продолжить умеренное укрепление. В то же время падение доллара ниже уровней 67-68 рублей в ближайшее время выглядит маловероятным", — оценил Покатович.

Волнения в американских городах имеют локальное ограниченное значение для курсовой динамики доллара и фондовых активов США, считает экономист Владимир Рожанковский

"Единственным моментом, способным выступить в данном случае в качестве глобального, является его поддерживающее влияние на рынок нефти, поскольку любое противостояние с участием военных подразделений традиционно расценивается участниками рынка "черного золота" как "бычий" фактор. В этом контексте для рубля это имеет локальное позитивное значение. Основным же для валюты РФ сейчас является бюджетное правило, которое толкает ее вверх на фоне продаж валюты регулятором, и оно останется определяющим для курсообразования", — оценивает эксперт.

Впрочем, беспорядки, скорее всего, окажутся краткосрочным фактором и продлятся, максимум, еще неделю, считает Рожанковский. Затем на первый план опять выйдет более важный момент для курсовой динамики форекса — отношения США с Китаем, резюмировал он.