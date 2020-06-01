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Российская нефть побила новый рекорд 

Вероника Полынина и ещё 9 41 минуту назад
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае выросла на 30% по сравнению с апрелем, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы министерства финансов России.
«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», — говорится в сообщении.
Средняя цена Urals в апреле была в 3,9 раза ниже, чем годом ранее, и составила 18,22 доллара за баррель.
Средняя цена Urals в январе-мае 2020 года равнялась 39,2 доллара за баррель, годом ранее в тот же период российская нефть стоила в среднем 66,34 доллара за баррель.
Как сообщал «Рамблер», ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин России собирается покрывать недопоступление ненефтегазовых доходов в бюджет в 2020-2021 годах за счет увеличения займов.
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Рынки , Видео , Компании , Недвижимость , Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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