Российская нефть побила новый рекорд 

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае выросла на 30% по сравнению с апрелем, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы министерства финансов России.

«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», — говорится в сообщении.

Средняя цена Urals в апреле была в 3,9 раза ниже, чем годом ранее, и составила 18,22 доллара за баррель.

Средняя цена Urals в январе-мае 2020 года равнялась 39,2 доллара за баррель, годом ранее в тот же период российская нефть стоила в среднем 66,34 доллара за баррель.