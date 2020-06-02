Стоимость нефти Urals рекордно превысила цену сорта Brent

Премия российской нефти марки Urals к цене эталонного сорта Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные агентства Argus, производящего мониторинг котировок Urals.

Поддержку стоимости Urals оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер, говорится в сообщении агентства.

В Северо-Западной Европе на прошлой неделе российская нефть подорожала до 36,7 доллара за баррель. Премия Urals к цене Brent здесь составила 2,3 доллара за баррель. А в Средиземноморье стоимость Urals выросла до 37,2 доллара за баррель. Здесь премия к Brent достигла 2,8 доллара за баррель.

В сообщении агентства отмечается, что морские поставки нефти Urals в июне снизятся еще на 37 тысяч баррелей в сутки относительно мая этого года — до 1,3 миллиона баррелей в сутки (5,4 миллиона тонн в месяц). Общий экспорт нефти из морских портов России в июне должен сократиться на 104 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем — до 2,04 миллиона баррелей в сутки (8,4 миллиона тонн в месяц). Это минимальный объем экспорта нефти через морские порты с декабря 2014 года, когда поставки за рубеж составили 1,78 миллиона баррелей в сутки (7,6 миллиона тонн в месяц).