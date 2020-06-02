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Шанс США увидели в «бездушии» 

Lenta.ru 1 час назад
Шанс США увидели в «бездушии»
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Глава исследовательской компании DataTrek Research Николас Колас проанализировал нынешнее состояние фондового рынка США и увидел его будущее в «бездушии» большинства инвесторов, использующих при торговле специальные алгоритмы. Выводы Коласа приводит CNBC.
Экономист сравнил два года: 2020-й и 1968-й. Оба сопровождались трудностями для экономики США, протестами внутри страны и по всему миру, а также пандемиями вирусных заболевания — в 1968 году мир поразил вирус «гонконгского гриппа».
Однако, несмотря на видимые сложности, фондовый рынок США в 1968-м показал рост. Основные индексы увеличились на несколько процентов. Похожая тенденция наблюдается сейчас.
Колас объясняет ее тем, что крупнейшие инвесторы не ориентируются на общественные настроения и возможную панику населения — они руководствуются фундаментальным анализом, исследующим основные показатели тех или иных компаний. Многие торгуют с помощью алгоритмов, совершающих сделки в автоматическом режиме, в зависимости от соблюдения определенных условий. Автор называет их «бездушными».
Также инвесторы склонны испытывать оптимизм и просчитывать будущие события. В нынешней ситуации поводами для оптимизма являются ожидание скорой разработки вакцины от коронавируса и новости о возобновлении работы всех больших секторов экономики в разных странах.
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