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Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+ 

Прайм и ещё 1 16 минут назад
Цены на нефть растут
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник утром растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 38,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,56% — до 35,64 доллара за баррель.
Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Пока страны ОПЕК+ соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться на более высоких уровнях, сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
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Комментарии
Рынки , ОПЕК , Reuters
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