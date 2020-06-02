Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют 

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».

«Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий», — отметил эксперт.

По словам Дроздова, для российского рубля «основными драйверами» являются цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках.

1 июня сообщалось, что в начале торгов на Московской бирже курс рубля взлетел на фоне роста нефтяных котировок. Рост российской валюты был ожидаем после того, как в пятницу вечером, уже после закрытия торгов Мосбиржи, стоимость нефти возросла до многомесячных максимумов.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.