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Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют 

Lenta.ru 3 часа назад
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
«Рынки и национальные валюты развитых экономик, как правило, не реагируют на протесты населения, даже если они заходят слишком далеко и сопровождаются погромами и частичным блокированием работы городских предприятий», — отметил эксперт.
По словам Дроздова, для российского рубля «основными драйверами» являются цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
1 июня сообщалось, что в начале торгов на Московской бирже курс рубля взлетел на фоне роста нефтяных котировок. Рост российской валюты был ожидаем после того, как в пятницу вечером, уже после закрытия торгов Мосбиржи, стоимость нефти возросла до многомесячных максимумов.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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