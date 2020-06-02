Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут в надежде на восстановление мировой экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,11% — до 2912,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1840,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,38% — до 23823,03 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,16%, до 22317,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2081,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 5842,3 пункта.

На азиатских рынках неделя началась с роста рисковых настроений на общем оптимизме, который вызван постепенным восстановлением экономической активности в мире после резкого спада из-за пандемии коронавируса.

Рынки также позитивно восприняли тот факт, что американский президент Дональд Трамп пока отреагировал на ужесточение контроля Китая над Гонконгом лишь угрозами, а не новыми санкциями. Однако большинство китайских инвесторов предпочитают сохранять осторожность, опасаясь за перспективы торговой сделки между странами.

Главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, предостерегает от чрезмерного оптимизма, учитывая напряженность между США и Китаем, беспорядки в Гонконге и США и неопределенность с появлением вакцины против COVID-19. "Как долго рынки могут оставаться на плаву? Я не знаю", — отметил аналитик.

Инвесторы также обратили внимание на решение Центрального банка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,25%.