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Курс доллара упал ниже 69 рублей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Впервые с 6 марта курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 69 рублей. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», резкое обрушение российской валюты произошло в начале марта после провала переговоров ОПЕК+ о снижении добычи нефти. При этом после того, как странам ОПЕК все же удалось провести переговоры и достичь соглашения, курс рубля начал расти.
Сегодня на торгах Мосбиржи доллар упал на 0,4%, до 68,87 руб. К 10.06 мск курс евро также опустился на 0,4%, до 76,64 руб.
В свою очередь российский фондовый рынок продемонстрировал на открытии торгов рост индекса Мосбиржи на 0,4% и РТС — на 0,8%.
Рынки , Видео , ОПЕК , Московская биржа , ИТАР-ТАСС , Евро , Доллар
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