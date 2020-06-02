Впервые с 6 марта курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 69 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», резкое обрушение российской валюты произошло в начале марта после провала переговоров ОПЕК+ о снижении добычи нефти. При этом после того, как странам ОПЕК все же удалось провести переговоры и достичь соглашения, курс рубля начал расти.

Сегодня на торгах Мосбиржи доллар упал на 0,4%, до 68,87 руб. К 10.06 мск курс евро также опустился на 0,4%, до 76,64 руб.

В свою очередь российский фондовый рынок продемонстрировал на открытии торгов рост индекса Мосбиржи на 0,4% и РТС — на 0,8%.