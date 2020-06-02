Рано радоваться: когда доллар снова подорожает

В ходе торгов 1 июня на Московской бирже рубль укреплялся до 69,38 за доллар — таких цифр не было уже почти три месяца. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.

В ходе торгов 1 июня российская валюта переступила важный психологический барьер, подорожав в моменте до 69,38 за доллар США. По состоянию на 15.38 доллар торговался чуть дороже — по 69,7. Но так или иначе, в первый день лета котировки ни разу не ушли за отметку 70 рублей за доллар.

Таких цифр биржа не видела с 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+. В ту пятницу торги закрылись на уровне 68,57 рубля за доллар, а уже 10 марта после длинных выходных — открылись на уровне 72,24, и рубль начал стремительно дешеветь — до 80,87 за доллар 18 марта.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитики выразили мнение, что самым главным фактором, позволившим рублю уйти ниже 70 за доллар, стала постепенно дорожающая нефть. На момент подготовки материала (15:51 мск)

августовский фьючерс Brent на бирже ICE стоил ровно столько же, сколько 12 марта — $37,84. Американская WTI тоже вернулась к мартовскому максимуму.

Сейчас по июльскому контракту баррель WTI стоит $35,58 против $35,49 10 марта.

«Основное влияние сейчас оказывает восстановление цен на нефть. Рубль вернулся к отметкам начала марта, где в тот момент находился и Brent. Там же сейчас и российские фондовые индексы», — рассказал «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Эксперт упомянул, что среди валют развивающихся стран укрепляется не только рубль.

«Топовый фонд валют развивающихся стран WisdomTree Emerging Currency Fund с январских пиков упал на 13%, после чего отскочил на 4,5% вверх, но все еще остался на 8% ниже котировок начала года, — констатирует аналитик. — Рубль с января по март потерял более 23%, но затем восстановился на 16%, и сейчас на 11% ниже начала мая. То есть российская валюта движется в общем тренде с собратьями по портфелю, но при этом у него динамика в 1,5-2 раза сильнее, чем в среднем по миру».

Аналогичную динамику, по словам Валерия Емельянова, показывает и мексиканский песо.

«С начала вирусного кризиса эти двое так и ходят парой друг за другом. Иногда к ним еще примыкают турецкая лира и чилийский песо», — рассказал аналитик «Газете.Ru».

Летняя «скидка»

Собеседники «Газеты.Ru» говорят, что сегодняшнее ралли отечественной валюты может так же резко прерваться, поскольку рубль выглядит слишком оптимистичным, и это вызывает закономерные вопросы.

«Даже при наблюдающемся сейчас отскоке цены на нефть этого слишком мало, чтобы создать для рубля абсолютно позитивные и комфортные условия. Во-вторых, коронавирусные риски никуда не делись, к ним привыкли и стали их воспринимать как есть. Но это не значит, что их угроза стала меньше», — рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В комментарии «Газете.Ru» эксперт упомянула, что с фундаментальной точки зрения никаких 69 рублей за доллар сейчас быть не должно. Гораздо более справедливая оценка — 75-77 рублей за единицу американской валюты.

А укрепляться дальше — к 67 за доллар — рубль будет только когда «внешний фон будет искриться оптимизмом», а баррель Brent — стоить в районе $43-45. Сейчас, по данным ICE, в этом диапазоне торгуется только фьючерс на июль 2022 года.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» считает, что шансы рубля закрепиться ниже 70 за доллар довольно существенны. Но в целом ситуацию на рынке можно оценить как «осторожный позитив», поскольку глобальные инвесторы готовы в любой момент выйти из нефтяных, рублевых и других рисковых активов. Если это случится, рубль снова ждет обвал.

«Некоторая коррекция назрела, и мы еще сможем успеть посмотреть на доллар по 75 на горизонте нескольких недель», — прогнозирует аналитик.

Но на более длинном отрезке (полгода-год вперед) Валерий Емельянов считает, что справедливый курс — в районе 66-67 рублей за доллар, если брать в расчет спекулятивные риски.

«При нефти от 45 до 50 долларов мы легко вернемся к 67 рублям за единицу. По мере приближения к этой отметке динамика российской валюты будет все более сглаженная и более спокойная. То есть снижение курса доллара к рублю будет идти не до 0,5-0,7 рубля в день, как раньше, а в более привычном темпе по 10-20 копеек за 2-3 дня», — утверждает аналитик.

У нефтяников задергался глаз

Оба аналитика, с которыми пообщалась «Газета.Ru» напомнили, что укрепление рубля совсем не на руку отечественным нефтяникам, а значит — и всей российской казне. Анна Бодрова сказала, что это усложнит ликвидацию бюджетного дефицита и негативно скажется на и без того пострадавшей прибыли отечественных экспортеров — не только нефтяных, но и всех остальных.

«Им нужно сокращать производство для исполнения сделки ОПЕК+, при этом продавать нефть приходится существенно ниже цен, которыю они закладывали в прошлом году, а тут еще и выручку приходится конвертировать в меньшее количество рублей», — согласился Валерий Емельянов из «Фридом Финанс», уточнив, что в российской валюте нефть сейчас стоит 2600 за баррель, хотя в прошлом году самая низкая цена была на уровне 3700.

Единственные, кто почувствуют себя лучше из-за укрепления рубля, по мнению собеседников «Газеты.Ru» — покупатели импортных товаров, ведь их ввоз станет несколько дешевле.

Но подстегнуть спрос внутри страны это вряд ли поможет. По мнению Валерия Емельянова, у людей сейчас просто нет денег, поэтому им все равно, сколько стоит доллар — 65 или 85 рублей.

Порадуются и те, кто воспринимает вопросы, касающиеся динамики курса валют, довольно поверхностно.