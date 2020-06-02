Российская нефть установила рекорд

Российский сорт нефти «Юралс» (Urals) рекордно подорожал по отношению к эталону — марке «Брент» (Brent). Об этом сообщает пресс-служба ценового агентства «Аргус» (Argus).

«Аргус», как сообщал «Рамблер», с 1990 года ведет мониторинг стоимости «Юралс». Вчера агентство сообщило, что зафиксировало достижение сортом рекордных в истории мониторинга премий к «Брент».

На прошлой неделе премия на «Юралс» в Северо-Западной Европе в абсолютном выражении выросла на 3,18 доллара за баррель до 36,7 доллара за баррель, а относительно «Брент» — на 1,55 доллара за баррель до 2,3 доллара за баррель.

В «Аргусе» связывают увеличение стоимости «Юралс» с восстановлением спроса на нефть на мировом рынке по причине ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и значительным снижением добычи в России на этом фоне.

В агентстве прогнозируют, что по сравнению с маем в июне морской экспорт «Юралс» снизится на 37 тысяч баррелей в сутки или 340 тысяч тонн до 1,3 миллиона баррелей в сутки или 5,44 миллиона тонн.