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Россия в мае в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки 

ТАСС 1 час назад
Россия сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+
Фото: ТАСС
Россия в мае сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 8,59 млн баррелей в сутки, сообщили в Минэнерго.
"В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки", — сообщили в пресс-службе.
Россия по соглашению должна снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей — до 8,492 млн баррелей в сутки. Таким образом, Россия выполнила сделку на 98,8%.
Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года. Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн баррелей.
Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.
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