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Прогноз по курсу рубля: эксперт назвал знаковую дату 

Мария Иванова 18 минут назад
Прогноз по курсу рубля: эксперт назвал знаковую дату
Фото: РИА Новости
Издание «Эксперт» рассказало, что 1 июня рублю удалось пробить ключевую отметку, ближайшие дни будут для рубля позитивными, но после 18 июня все может измениться.
Как писал «Рамблер», на закрытии торгов Московской биржи в пятницу доллар подешевел до 70,12 рубля, в понедельник, 1 июня, курс американской валюты упал ниже 70 рублей, а утром 2 июня — ниже 69 рублей впервые с 6 марта.
По мнению опрошенных «Экспертом» аналитиков, рубль начал укрепляться благодаря росту нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов: аппетит к рисковым активам у них вырос из-за решения президента США Дональда Трампа не разрывать торговую сделку с Китаем.
Гельды Союнов из УК «Промсвязь» отметил, что росту рубля также помогло падение курса доллара относительно основных валютных пар. По его мнению, на российскую валюту будет влиять публикация статистики в США и РФ во второй половине недели, в ближайшие дни доллар подешевеет до отметки 68,70 рубля.
Однако Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» предупредил, что ослабление доллара может оказаться всего лишь временной коррекцией. По его мнению, скоро рынки могут начать «отыгрывать назад» из-за опасений новой волны пандемии, конфликта США и Китая, а также протестов и беспорядков в Штатах. В итоге доллар может вернуться в коридор 70-71 рублей.
Аналитики «Эксперта» напомнили, что с весны по июнь фондовый рынок России почти всегда растет, «какие бы катаклизмы не происходили», рос он даже в 2014 году. Связано это со скупкой акций крупными игроками перед дивидендными выплатами.
По мнению аналитиков, до 18 июня российская валюта точно не покажет негативной динамики, но после этой даты появляются риски. Потенциал снижения ставки Центробанка к этому моменту будет исчерпан, а нерезиденты начнут конвертировать дивиденды в валюту и частично выводить за рубеж.
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Комментарии
Рынки , Юрий Кравченко , Дональд Трамп , Гельды Союнов , Московская биржа , Центральный банк России
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