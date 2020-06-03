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Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам 

Lenta.ru 1 час назад
Энергия солнца оказалась даром не нужна британцам
Фото: Reuters
В Великобритании солнечная энергетика обеспечила рекордные 33 процента от общей выработки. В стране обнаружился ее избыток из-за хорошей погоды в течение мая и небольшого объема потребления на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Drax Electric Insight.
В результате энергия оказалась не нужна и даром, цены на британском оптовом рынке показали отрицательное значение. 24 и 25 мая Национальной энергосистеме пришлось отключить тысячи мегаватт возобновляемой энергии, чтобы стабилизировать положение на рынке. 30 мая цены на электроэнергию были отрицательными в течение нескольких часов днем.
В апреле солнечная энергия обеспечивала в среднем 2,6 гигаватта в день — на четверть больше, чем за тот же период годом ранее. Возобновляемые источники выработали больше энергии в стране, чем традиционное топливо (например, уголь) в первом квартале 2020 года.
Ведущий автор ежеквартальных отчетов Drax Electric Insight Иэн Штаффель заявил, что «роль, которую солнечная энергетика играет в балансировке энергосистемы и в обеспечении снабжения, становится все более важной».
Ранее сообщалось, что японская компания по добыче сжиженного природного газа Tokyo Gas Co решила вложить более 22 миллионов долларов в развитие ветрогенераторов на плавающей платформе.
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Комментарии 1
Рынки , Экономика , Bloomberg
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