Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.85
$
69.00
77.08
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
38.92
–0.87 Золото
1721.26
+0.12 РТС
1283.41
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1195
+0.0271
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Курс доллара: Россиян предупредили об отскоке доллара 

Мария Иванова 1 час назад
«Эксперт» обратил внимание, что доллар отыграл потери к рублю, а курс евро перешел к росту. По мнению опрошенных изданием аналитиков, летом российскую валюту ждет очередной удар.
«Эксперт» отмечает, что беспокойство инвесторов вызывает напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, а также протесты в Штатах, сопровождающиеся погромами.
Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что 3 июня рубль продолжит расти благодаря подготовке российских компаний к летнему дивидендному периоду. По его мнению, доллар на Московской бирже будет стоить 68,30-69,70 рублей.
Протесты в США ударили по доллару
Денис Порывай из Райффайзенбанка считает, что в третьем квартале 2020 года российская валюта окажется в диапазоне 72-74 рублей за доллар.
«В июне разворота мы пока не ожидаем, а вот дальше у российской валюты будут серьезные проблемы», — заявил он.
По мнению Софьи Донец из «Ренессанс Капитала», в среднем за 2020 год доллар будет стоить 76 рублей. Она объяснила, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, спрос на непродовольственные товары восстановится, а затем станет ощутимым снижение объемов нефтедобычи.
«А данный фактор в свою очередь больно ударит по рублю, который с июля постепенно начнет терять свои нынешние позиции», — отметила Донец.
Евгений Надоршин из «ПФ Капитал» считает, что в середине июня курс установится на уровне 72-74 рублей за доллар, а к осени доллар будет стоить 80-85 рублей.
Сергей Романчук из Металлинвестбанка заявил, что российская валюта может упасть до 80 рублей за доллар в случае второй волны пандемии.
Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка, сокращением импорта и падением спроса на валюту
Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что к концу 2020 года курс российской валюты может упасть до 90-100 рублей за доллар. По его мнению, это может произойти из-за падения цен на нефть и ослабления экономики на фоне пандемии.
Комментарии 43
Рынки , Видео , Экономика , Денис Порывай , Сергей Романчук , Антон Покатович , Алексей Антонов , Евгений Надоршин , Райффайзенбанк Австрия , Металлинвестбанк , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
01:19
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
Рынки Экономика
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение