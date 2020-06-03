Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар

«Эксперт» обратил внимание, что доллар отыграл потери к рублю, а курс евро перешел к росту. По мнению опрошенных изданием аналитиков, летом российскую валюту ждет очередной удар.

«Эксперт» отмечает, что беспокойство инвесторов вызывает напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, а также протесты в Штатах, сопровождающиеся погромами.

Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что 3 июня рубль продолжит расти благодаря подготовке российских компаний к летнему дивидендному периоду. По его мнению, доллар на Московской бирже будет стоить 68,30-69,70 рублей.

Денис Порывай из Райффайзенбанка считает, что в третьем квартале 2020 года российская валюта окажется в диапазоне 72-74 рублей за доллар.

«В июне разворота мы пока не ожидаем, а вот дальше у российской валюты будут серьезные проблемы», — заявил он.

По мнению Софьи Донец из «Ренессанс Капитала», в среднем за 2020 год доллар будет стоить 76 рублей. Она объяснила, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, спрос на непродовольственные товары восстановится, а затем станет ощутимым снижение объемов нефтедобычи.

«А данный фактор в свою очередь больно ударит по рублю, который с июля постепенно начнет терять свои нынешние позиции», — отметила Донец.

Евгений Надоршин из «ПФ Капитал» считает, что в середине июня курс установится на уровне 72-74 рублей за доллар, а к осени доллар будет стоить 80-85 рублей.

Сергей Романчук из Металлинвестбанка заявил, что российская валюта может упасть до 80 рублей за доллар в случае второй волны пандемии.

Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка , сокращением импорта и падением спроса на валюту