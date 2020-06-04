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Нефть подешевела из-за неопределенности по встрече ОПЕК+ 

Павел Тиунов и ещё 9 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
На момент утра 4 июня нефть марки Brent подешевела на 1,48%, марки WTI — на 2,06%, сообщает агентство экономической информации «Прайм». Аналитики сходятся во мнении, что таким образом нефтяные котировки отреагировали на неопределенность относительно очередного заседания ОПЕК+ о снижении объемов добычи «черного золота».
Два дня назад, как сообщал «Рамблер», цена на нефть марки Brent впервые с марта 2020 года «перешагнула» порог в 39 долларов за баррель, WTI подорожала до 36,46 доллара. Впоследствии рост стоимости «черного золота» на мировом рынке продолжился.
Эксперты отмечали, что на повышение котировок повлияла нестабильная ситуация в США, где митинги против полицейского произвола переросли в беспорядки.
4 июня нефть начала дешеветь. Утром баррель марки Brent упал в цене на 1,48%, устоявшись на отметке 39,2 доллара, WTI — на 2,06% до 36,52 доллара.
По мнению аналитиков, на стоимости нефти сказалась противоречивая информация в СМИ относительно планируемого заседания стран-участниц ОПЕК+. Ранее, сообщалось, что на встрече планируется обсудить продолжение сокращения объемов добычи «черного золота» в целях восстановления на него спроса.
Однако накануне стало известно, что Россия и Саудовская Аравия уличили других партнеров по договору в невыполнении своих обязательств по соглашению и отказались обсуждать тему сокращения добычи до тех пор, пока не решится вопрос соблюдения квот.
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Рынки , Недвижимость , агентство "ПРАЙМ"
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