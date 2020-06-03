Российская нефть дорожает быстрее других 

По данным агентства Argus, в Северо-Западной Европе в последнюю неделю мая российская нефть подорожала до 36,7 доллара за баррель. Премия Urals к цене Brent составила 2,3 доллара за баррель. В Средиземноморье стоимость Urals выросла до 37,2 доллара за баррель. Здесь премия к Brent достигла 2,8 доллара за баррель.

Традиционно Urals торгуется с дисконтом к Brent в 2-3 доллара за баррель. Ситуация впервые изменилась в 2019 году после введения санкций США сначала против Ирана, а потом Венесуэлы, которые также производили большие объемы сернистой нефти. Тогда Urals также обогнал в цене Brent, но на короткий период. Возникший дефицит был быстро ликвидирован поставками сернистой нефти из других стран, в том числе из России.

По данным минэнерго, в мае Россия сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки. Значительная часть снижения производства пришлась на месторождения Поволжья, Урала и Западной Сибири, нефть с которых смешивается в трубопроводе для получения сорта Urals. Снижение добычи привело к сокращению экспорта. В этом году компенсировать выпадающие объемы сернистой нефти оказалось некому. Саудовская Аравия и некоторые другие страны, способные поставить на рынок продукт с нужными характеристиками, как и Россия, участвуют в сделке ОПЕК+. В США и Северном море в основном производится малосернистая нефть. Мощности Канады, где добывается много высокосернистой нефти, ограничены как технически, так и экономически из-за плохой рентабельности производства при котировках барреля ниже 40 долларов.

"Конкретные НПЗ настроены на работу с определенными сортами нефти, и их нехватка может приводить к локальному подъему цен", — сказал аналитик "Финам" Алексей Калачев . Он уточнил, что европейская нефтепереработка начинает восстанавливаться по мере снятия противовирусных карантинов, к тому же дополнительный спрос на российскую нефть в европейских портах формируют покупатели из США и Юго-Восточной Азии.

Спрос на Urals поддержал Китай, куда в первом квартале 2020 года поставили рекордное количество этого сорта нефти — 4 млн тонн, отметил персональный брокер "БКС Брокер" Виктор Щеглов . Он уточнил, что здесь раньше стали открываться города после карантина и уже в марте отгрузки Urals начали восстанавливаться и сейчас продолжают расти.