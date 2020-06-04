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Акции «Норникеля» падали на 6% на фоне аварии в Норильске 

Прайм и ещё 38 1 час назад
Акции «Норникеля» упали на 6%
Фото: ТАСС
Акции "Норильского никеля" падали на 6% на фоне ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3, следует из данных Московской биржи.
К 11.17 мск акции "Норникеля" дешевели на 3,18%. При этом ранее в ходе торгов бумаги компании падали на 6,05% — до 20 504 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,9%.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" называл основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, т.к. в МЧС заявили, что информация о ЧП поступила в ведомство поздно.
"Согласно комментариям "Норникеля", на устранение разлива и расчистку загрязненного грунта уйдет две недели, при этом на работе НТЭК инцидент существенно не отразится. По оценкам представителя экологической организации Greenpeace, ущерб окружающей среде от разлива топлива может превысить 6 миллиардов рублей (87 миллионов долларов). Отметим, что расследование СКР может продлиться несколько месяцев, как в случае предыдущей аварии на одном из рудников "Норникеля", — комментируют в своем обзоре аналитики "ВТБ Капитала".
Эксперты не ожидают, что "Норникелю" будут выставлены существенные штрафы в связи с аварией, однако расходы на покрытие экологического ущерба могут достичь нескольких миллиардов рублей, если верны расчеты Greenpeace. По их оценкам, еще 722 миллиона рублей (10,5 миллиона долларов) стоит разлитое дизельное топливо.
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Комментарии 1
Рынки , Другое , Компании , Владимир Путин , МЧС , СКР , Московская биржа , Норникель
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