Экспорт топлива перенаправят на внутренний рынок

Минэнерго рекомендовало российским нефтяникам перенаправить экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Рекомендации предусматривают суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года, то есть более 3,1 млн тонн в месяц, а также увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления.

Как отметили в ведомстве, все компании подтвердили готовность выполнить рекомендации Минэнерго в полном объеме.

В министерстве уверены, что мощности и объемы производства позволят создать в России профицит предложения топлива. Это в свою очередь позволит стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте.