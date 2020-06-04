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Нефтяники перенаправят экспорт топлива на внутренний рынок 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Экспорт топлива перенаправят на внутренний рынок
Фото: Reuters
Минэнерго рекомендовало российским нефтяникам перенаправить экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Рекомендации предусматривают суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года, то есть более 3,1 млн тонн в месяц, а также увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления.
Как отметили в ведомстве, все компании подтвердили готовность выполнить рекомендации Минэнерго в полном объеме.
В министерстве уверены, что мощности и объемы производства позволят создать в России профицит предложения топлива. Это в свою очередь позволит стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте.
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Рынки , Экономика , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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