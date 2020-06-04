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ОПЕК спрогнозировала дефицит нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 53 минуты назад
ОПЕК спрогнозировала дефицит нефти
Фото: depositphotos.com
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что сделка ОПЕК+ в совокупности с восстановлением спроса приведет в третьем квартале 2020 года к дефициту предложения нефти в объеме 2,8 млн б/с, сообщил осведомленный источник.
Согласно подсчетам экспертов комитета, в первом квартале 2020 года дисбаланс на рынке нефти достигал 7,7 млн б/с (предложение — 100 млн б/с, спрос — 92,4 млн б/с), во втором квартале на фоне развала сделки ОПЕК+ и влияния пандемии этот разрыв усилился до 9,3 млн б/с (предложение — 90,6 млн б/с, спрос — 81,3 млн б/с). Однако по мере сокращения добычи, как в рамках соглашения ОПЕК+, так и по мере остановки проектов из-за низкой цены нефти, предложение нефти в третьем квартале снизится до 89,5 млн б/ с, а спрос вырастет до 92,3 млн б/с, ожидают в ОПЕК. Это приведет к дефициту в 2,8 млн б/с. В четвертом квартале он усилится вдвое — до 6,1 млн б/с, так как предложение вырастет только до 90,2 млн б/с, а спрос — до 98,3 млн б/с, передает ТАСС.
При этом в среднем по году дисбаланс предложения над спросом, по прогнозам ОПЕК, составит 2 млн б/с из-за сильного сокращения потребления нефти в первой половине года.
Напомним, в четверг утром нефть подешевела на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+.
Ранее в Минэнерго спрогнозировали среднюю цену на нефть в 2020 году. Кроме того, в «Лукойле» поделились оценками по ценам на нефть на ближайшие полтора-два года.
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Рынки , Экономика , ОПЕК , Лукойл , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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