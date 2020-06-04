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Золото дорожает на слабых статданных по США 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Золото дорожает на слабых статданных по США
Фото: Прайм
Стоимость золота растет в четверг вечером на фоне слабых макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 6,45 доллара — до 1711,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% — до 17,938 доллара за унцию.
Инвесторы вернулись к приобретению активов-убежищ после того, как статданные по США ослабили надежды на скорое восстановление экономики, которые преобладали на рынке в течение этой недели. На протяжении трех торговых сессий цена на золото снижалась.
Согласно опубликованной в четверг статистике, дефицит торгового баланса США в апреле вырос на 7,1 миллиарда долларов, или на 16,7%, до 49,4 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 49 миллиардов долларов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 249 тысяч, до 1,877 миллиона. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 1,8 миллиона.
Аналитики также допускают, что рост стоимости может быть и коррекционным. "Есть немало участников рынка, которые хотят купить золото по низкой цене, учитывая сохранение кризисного фона и рецессии", — сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).
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Рынки , Экономика , Reuters
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