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Прогноз по курсу рубля: Ждать ли доллар по 90 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз по курсу рубля: Ждать ли доллар по 90
Фото: РИА Новости
Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что к концу 2020 года курс российской валюты может рухнуть до 90 рублей за доллар. Об этом сообщает «Эксперт».
По мнению специалистов, обвалить рубль может продолжение пандемии до третьего квартала и ее вторая волна уже в четвертом квартале. В таком случае во всем мире, в том числе и в России, снова будут введены ограничения.
В ЦМАКП объяснили, что из-за этого снова упадут нефтяные цены и начнется отток капиталов с развивающихся рынков. Все это может привести к доллару по 89-90 рублей предстоящей зимой.
Марк Гойхман из TeleTrade заявил, что в ближайшее время цены на нефть не смогут закрепиться выше 40 долларов за баррель, поэтому поддержка национальной валюты будет «крайне ограничена». По его прогнозу, в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 70-70,80 рублей, евро — 75,80-77,80 рублей.
Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что в краткосрочной перспективе российская валюта попытается укрепиться до 67,50 рубля за доллар, но до конца июня доллар вернется в диапазон 70-75 рублей.
Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка, сокращением импорта и падением спроса на валюту
Позже главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что к концу 2020 года курс российской валюты может упасть до 90-100 рублей за доллар. По его мнению, это может произойти из-за падения цен на нефть и ослабления экономики на фоне пандемии.
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Комментарии 1
Рынки , Марк Гойхман , Алексей Антонов , Богдан Зварич , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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