Прогноз по курсу рубля: Ждать ли доллар по 90 

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что к концу 2020 года курс российской валюты может рухнуть до 90 рублей за доллар. Об этом сообщает «Эксперт»

По мнению специалистов, обвалить рубль может продолжение пандемии до третьего квартала и ее вторая волна уже в четвертом квартале. В таком случае во всем мире, в том числе и в России, снова будут введены ограничения.

В ЦМАКП объяснили, что из-за этого снова упадут нефтяные цены и начнется отток капиталов с развивающихся рынков. Все это может привести к доллару по 89-90 рублей предстоящей зимой.

Марк Гойхман из TeleTrade заявил, что в ближайшее время цены на нефть не смогут закрепиться выше 40 долларов за баррель, поэтому поддержка национальной валюты будет «крайне ограничена». По его прогнозу, в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 70-70,80 рублей, евро — 75,80-77,80 рублей.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что в краткосрочной перспективе российская валюта попытается укрепиться до 67,50 рубля за доллар, но до конца июня доллар вернется в диапазон 70-75 рублей.

Как писал «Рамблер», ранее курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с 6 марта. Аналитики объяснили это ростом цен на нефть, снижением ставки Центробанка , сокращением импорта и падением спроса на валюту