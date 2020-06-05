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Трамп накажет Китай 

Павел Тиунов и ещё 5 25 минут назад
Для китайских компаний будут применяться ужесточенные правила размещения ценных бумаг на американских биржах. Соответствующее поручение президент США Дональд Трамп направил экспертам министерства финансов, которые должны в течение двух месяцев разработать новые требования, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Новыми правилами будут оперировать Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также общественный аудиторский регулятор. Специалисты вышеназванных организаций смогут более жестко подходить к общению с представителями компаний, которые отказываются от внутреннего аудита. Журналисты называют принимаемые меры «способом наказания Китая».
Президент США Дональд Трамп в недавнем выступлении обратил внимание, что на протяжении нескольких десятков лет китайские компании успешно использовали американские биржи для заработка огромных сумм. При этом, добавил американский лидер, китайцы «играли не по правилам», поскольку не исполняли требования по защите инвесторов, в отличие от американских компаний.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Китае разрабатывается новая электронная валюта — «цифровой юань», который в будущем может потеснить на рынке валютных переводов американский доллар.
Комментарии
Рынки , Видео , Компании , Экономика , Дональд Трамп , Минфин , Lenta.ru , Reuters
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