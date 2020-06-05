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Биржи АТР, кроме материкового Китая, растут на общем рыночном оптимизме 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме материкового Китая, в пятницу растут на волне рыночного оптимизма, вызванного восстановлением мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26% — до 2911,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 1846,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,02% — до 24370,86 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,48%, до 22805,31 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,29%, до 2178,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 6002,5 пункта.
Некоторое снижение на рынках в конце недели аналитики объясняют фиксацией прибыли инвесторами после недели активного роста. В течение недели на рынках преимущественно присутствовали позитивные настроения относительно перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса.
"Этот рынок поднялся так быстро, что многие говорят: "Я собираюсь получить небольшую прибыль", — считает главный инвестиционный стратег Leuthold Джим Полсон (Jim Paulson), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Рынки , Reuters
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