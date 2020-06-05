Нефть подскочила

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Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на 11:59 мск стоимость барреля нефти марки Brent составила $41,02.