Нефть подскочила

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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
RT на русском
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14 минут назад
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Reuters
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Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Как сообщает ТАСС, по состоянию на 11:59 мск стоимость барреля нефти марки Brent составила $41,02.
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