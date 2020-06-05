Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца 

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent достиг 42,06 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз Brent стоила больше 42 долларов 6 марта.

В свою очередь, американская нефть WTI вплотную приблизилась к отметке в 40 долларов за баррель и торговалась по 39,89 доллара.

И Brent, и WTI за день прибавили в цене более 5%.

Как передает ТАСС, рост нефтяных котировок обусловлен ожиданиями министерских встреч ОПЕК , а также стран, не входящих в организацию. Переговоры назначены на 6 июня. Основной вопрос повестки дня — продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В апреле страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля.