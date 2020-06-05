Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
68.80
77.70
77.68
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.68
76.84
Индексы и котировки Brent
42.03
+0.55 Золото
1681.14
+0.08 РТС
1284.96
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1315
+0.0364
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца 

Вероника Полынина 17 минут назад
Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца
Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press
Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent достиг 42,06 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.
В последний раз Brent стоила больше 42 долларов 6 марта.
В свою очередь, американская нефть WTI вплотную приблизилась к отметке в 40 долларов за баррель и торговалась по 39,89 доллара.
И Brent, и WTI за день прибавили в цене более 5%.
Как передает ТАСС, рост нефтяных котировок обусловлен ожиданиями министерских встреч ОПЕК, а также стран, не входящих в организацию. Переговоры назначены на 6 июня. Основной вопрос повестки дня — продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.
Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В апреле страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Комментарии 9
Рынки , ОПЕК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
Сотни абхазцев незаконно получили российские пенсии
В России появится новый нефтегазовый регион
В России появится новый нефтегазовый регион
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение