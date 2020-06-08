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Нефть растет на 1,5-2% на решении ОПЕК+ продлить текущее сокращение добычи 

Прайм и ещё 46 2 часа назад
Нефть растет на 1,5-2%
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% — до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,44% — до 40,11 доллара за баррель.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
После этого решения крупнейший в мире экспортер — Саудовская Аравия — резко подняла цены по поставкам нефти на июль. Согласно данным агентства Блумберг, саудовская госкомпания Saudi Aramco повысила цены для всех регионов.
Экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что нефтяным котировкам требуются более сильные факторы, чтобы подняться до того уровня, на котором они находились до 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Reuters
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