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Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Мексика отказалась сокращать добычу нефти
Фото: Reuters
Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля текущего года. Об этом заявила в субботу в штате Веракрус министр энергетики страны Росио Нале, комментируя итоги состоявшегося ранее в тот же день заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.
"Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать", — цитирует министра на своем сайте газета El Milenio.
В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу сообщил, что республика не пойдет на дополнительное уменьшение добычи в рамках ОПЕК+.
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