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Саудовская Аравия закончила нефтяную войну с Россией 

Мария Иванова и ещё 10 46 минут назад
Саудовская Аравия подняла цены на нефть, нивелировав почти все скидки, предоставленные покупателям после начала ценового конфликта с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
По оценке агентства, рост цен на экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии стал наибольшим за два последних десятилетия. Саудиты пошли на такой шаг после того, как страны ОПЕК + продлили историческое сокращение производства.
Саудовская Аравия провалила нефтяную войну
Самый резкий скачок стоимости затронет июльский экспорт в Азию, крупнейший региональный рынок государственного производителя Saudi Aramco.
Как поясняет Bloomberg, Саудовская Аравия решила использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы развернуть рынок нефти после апрельского падения цен до отрицательных значений. Страна является регулятором цен на Ближнем Востоке, поэтому после роста цен на саудовскую нефть такие же решения могут принять и другие производители.
Как писал «Рамблер», жесткие ограничения по добыче нефти заработали с 1 мая. Страны-участницы ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.
Шестого июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение нефтедобычи на 9,6 миллиона баррелей в сутки в июле.
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Рынки , Видео , Экономика , Цена на нефть , ОПЕК , Bloomberg
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