Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.48
$
68.55
77.25
77.40
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
42.86
+1.88 Золото
1689.95
–0.02 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1302
+0.0405
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

Курс доллара: курс рубля возьмет тайм-аут по росту 

Российская Газета 3 часа назад
Рубль возьмет тайм-аут по росту
Фото: РИА Новости
Рубль подорожал к доллару за неделю более чем на 2%, но при этом практически не изменился к евро. Российская валюта реализовала к доллару трехнедельную серию роста, но это не является для рубля чем-то необычным: серии роста и падения в пять-шесть недель подряд не такое уж и редкое явление для валютной пары, говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
На прошлой неделе рубль рос благодаря увеличению цен на нефть и общего аппетита инвесторов к рисковым активам, смягчению ограничений из-за пандемии, дивидендным выплатам экспортеров и низкой активности импортеров, отмечает аналитик.
При этом в российские активы никак не заложен риск введения новых санкций, подчеркивает Шульгин. На прошлой неделе были позитивные упоминания о том, что формат "Большой семерки", по мнению президента США Дональда Трампа, следует расширить, пригласив Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Затем стало известно, что сенаторы США хотят расширить санкции к "Северному потоку-2" на компании, предоставляющие "услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования" судам, участвующим в строительстве трубопровода, а также компании, которые предоставляют "услуги и средства для модернизации технологий", применяемых на судах.
В пятницу глава комитета Бундестага по энергетике заявил, что Германия может ввести штрафные санкции на американский газ, если не прекратится давление на проект "Северный поток-2", перечисляет Шульгин.
"В целом события нейтральны к рублю, но санкционный фон, так скажем "+1" в пользу российской валюты", — говорит аналитик.
По прогнозу Шульгина, на начавшейся неделе рубль должен взять тайм-аут и в рамках консолидации проверить на прочность область 70-71 за единицу американской валюты. На этой неделе реалистичной выглядит динамика курса в пределах 68-71 рублей за доллар, соглашается начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.
Видео дня. Как правильно экономить
Российская Газета: последние новости
Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке У рубля появились шансы для нового триумфа У рубля появились шансы для нового триумфа Цена нефти марки Brent поднялась до 40 долларов за баррель Цена нефти марки Brent поднялась до 40 долларов за баррель
Комментарии
Рынки , Бундестаг , Банк "Санкт-Петербург" , Открытие Брокер , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение