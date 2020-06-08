Биржи АТР растут вслед за Уолл-стрит 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2939,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1860,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17% — до 24812,58 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,02%, до 23099,25 пункта, южнокорейский KOSPI — 0,13%, до 2184,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5998,7 пункта.

В понедельник инвесторы в Азии обратили внимание на то, что в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.

По данным минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.

Обнадеживающие данные увеличили надежды рынка на быстрое восстановление экономики, в том числе на фоне ослабления по всему миру карантинных ограничений, установленных с целью остановить распространение коронавируса.