Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.48
$
68.55
77.25
77.40
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
42.86
+1.88 Золото
1689.95
–0.02 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1302
+0.0405
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

Биржи АТР растут вслед за Уолл-стрит 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут вслед за Уолл-стрит
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2939,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1860,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17% — до 24812,58 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,02%, до 23099,25 пункта, южнокорейский KOSPI — 0,13%, до 2184,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5998,7 пункта.
В понедельник инвесторы в Азии обратили внимание на то, что в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае.
По данным минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.
Обнадеживающие данные увеличили надежды рынка на быстрое восстановление экономики, в том числе на фоне ослабления по всему миру карантинных ограничений, установленных с целью остановить распространение коронавируса.
"Блокировки снимаются во всем мире, и я вижу, как это поднимает настроение", — отметил агентству Рейтер генеральный менеджер по торговле Sumitomo Mitsui Bank Масару Исибаси (Masaru Ishibashi).
Видео дня. Как правильно экономить
Прайм: последние новости
Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9% Саудовская Аравия в I квартале снизила экспорт нефти на 21,9% Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня Восстановление спроса на нефть потребует соблюдения условий сделки ОПЕК+ - коммюнике Восстановление спроса на нефть потребует соблюдения условий сделки ОПЕК+ - коммюнике
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
Кому переходит долг по кредиту после смерти заемщика
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
ФРГ приготовила ответ на меры США против «Севпотока-2»
ФРГ приготовила ответ на меры США против «Севпотока-2»
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение