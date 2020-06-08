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Биржи АТР закрылись ростом на оптимизме из США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на американских рынках в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 2937,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1856,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,02%, до 24776,77 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2184,29 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,37%, до 23178,1 пункта. Торги на биржах Австралии не проводились в связи с национальным праздником, по итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12%, до 5998,7 пункта.
Поддержку азиатским рынкам оказал оптимизм из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой — в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% на внутренних статданных. По данным минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.
Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито сказал агентству Франс Пресс, что поддержку японскому рынку оказало ралли на американском рынке, и это помогло "индексу Nikkei 225 подняться выше отметки 23000 пунктов".
Кроме того, трейдеры отыгрывали статистику из Японии, согласно которой ВВП страны в первом квартале, по окончательным данным, уменьшился на 2,2% в годовом выражении, а не на 3,4%, как показала предварительная оценка.
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Рынки , France-Presse
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