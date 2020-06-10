Запасы нефти в США достигли исторического рекорда 

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей. Это следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.

При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн Ранее американский министр энергетики Дэн Бруйетт поприветствовал достижение соглашения ОПЕК+, назвав его важным.

В начале июня члены ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи.