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Запасы нефти в США достигли исторического рекорда 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Запасы нефти в США достигли исторического рекорда
Фото: Reuters
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей. Это следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн Ранее американский министр энергетики Дэн Бруйетт поприветствовал достижение соглашения ОПЕК+, назвав его важным.
В начале июня члены ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи.
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Рынки , Экономика , Цена на нефть , Минэнерго , РИА Новости
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