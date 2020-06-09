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Ирак подтвердил сокращение добычи нефти до августа 

News.ru и ещё 2 15 минут назад
Ирак подтвердил сокращение добычи нефти до августа
Фото: Friso Gentsch /Global Look Press
Багдад будет следовать соглашениям о сокращении добычи нефти в июне и июле 2020 года, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в телефонной беседе с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом.
Темой разговора глав ведомств стали укрепление двусторонних отношений и сотрудничество стран, также стороны обсудили текущую ситуацию на нефтяных рынках мира и действия ОПЕК+, предпринимаемые для её нормализации, передаёт РИА Новости.
Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы и финансовые и экономические трудности, — сказал аль-Джаббар.
Новые договоренности ОПЕК+ подразумевают сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа, далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Как писал NEWS.ru ранее, национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC опубликовала документ, в котором расписаны все цены на экспортные поставки нефти в июле. Цена сорта Murban выросла на $5,45 за баррель. В марте этот сорт чёрного золота торговался с премией к региональному бенчмарку Dubai в $1,88 за баррель.
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Рынки , Экономика , РИА Новости
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