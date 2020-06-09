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Goldman Sachs прогнозирует скорое окончание ралли цен на нефть 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть
Фото: РИА Новости
Цены на нефть, вероятно, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенных перспектив спроса и "пугающего" перевеса запасов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на аналитическую записку американского инвестиционного банка Goldman Sachs.
В результате Goldman Sachs ожидает, что цена на нефть марки Brent в краткосрочной перспективе достигнет 35 долларов за баррель по сравнению с 43 долларами в понедельник.
"Падение маржи переработки до беспрецедентных минимумов отражает как завышенные цены на нефть, так и более умеренное восстановление спроса — это два столпа для нашего краткосрочного медвежьего прогноза", — приводит агентство мнение экспертов банка.
Goldman Sachs пишет, что ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное "более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление", и "перед рынком нефти стоит большая проблема нормализации миллиарда баррелей избыточных запасов".
В то же время Goldman повысил прогноз по цене нефти марки Brent на 2020 год до 40,4 доллара за баррель с 35,6 доллара ранее, сославшись на позитивные настроения вокруг возобновления экономической активности. По прогнозам банка, средняя цена на нефть марки WTI в этом году достигнет 36 долларов по сравнению с предыдущей оценкой в 33,1 доллара.
В начале июня мировые цены на нефть восстановились до максимальных отметок с 6 марта, когда начался обвал на рынке нефти. Оптимизм инвесторов был связан с ожиданиями и результатами заседания ОПЕК+ 6 июня.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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Рынки , Экономика , Reuters
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